V Krškem začetek prireditev ob 450-letnici velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora.

Krško, 3. februarja - V Kulturnem domu Krško so ob letošnji 450-letnici velikega hrvaško-slovenskega kmečkega upora opoldne odprli razstavo Upor 1573-2023. Gre sicer za celoletni medmuzejski slovensko-hrvaški partnerski projekt, ki so ga v Krškem začeli danes. Prihodnje dni bodo razstave in druge prireditve sledile še v Kostanjevici na Krki, Brežicah in drugje.