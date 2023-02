Brazilija bo potopila letalonosilko, označeno kot 30.000-tonski paket strupa

Rio de Janeiro, 3. februarja - Brazilske oblasti so v sredo sporočile, da nameravajo potopiti šestdeset let staro poškodovano letalonosilko Sao Paulo. Ladjo že več mesecev vlečejo po Atlantiku, saj ji zaradi tveganja za okolje ni dovoljeno vpluti v nobeno pristanišče. Odločitev o potopu so ostro kritizirali okoljevarstveniki, ki trdijo, da je na ladji veliko strupenih snovi.