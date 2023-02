V Kopru Kreativni center za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Koper, 4. februarja - V Kopru so ta teden odprli Kreativni center, v katerem bodo omogočali odraslim in otrokom, da se v prostem času ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Menijo, da se bo hkrati z njihovim zadovoljstvom povečala učinkovitost na delovnih mestih. Center je del projekta BalanCed, za katerega so pridobili skoraj pol milijona evrov evropskih sredstev.