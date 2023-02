Ameriški gigant v Osijeku pripravlja teren za tovarno z več tisoč delovnimi mesti

Osijek, 4. februarja - Neimenovani ameriški vlagatelji so v industrijski coni Nemetin v Osijeku zakupili za 169.000 kvadratnih metrov površin. Tam nameravajo zgraditi tovarno in v naslednjih štirih letih zaposliti okoli 4500 ljudi, piše hrvaški časnik Večernji list. Prihod Američanov so potrdili tudi v mestni upravi, kjer pa ne smejo razkriti nobenih informacij o poslu.