Sklad Alfi Green Energy in MK Group s sredstvi za veliko vetrno elektrarno v Srbiji

Ljubljana/Beograd, 3. februarja - Sklad Alfi Green Energy iz sistema Alfi skladov in srbska MK Group sta pridobila financiranje za projekt velike vetrne elektrarne Krivača v Srbiji. Del finančne konstrukcije je posojilo konzorcija, v katerem so banke iz skupin Erste, NLB in Raiffeisen ter Österreichische Entwicklungsbank. Projekt je po navedbah MK Group vreden 155 milijonov evrov.