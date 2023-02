Poslanci SD s pobudo vladi za preprečitev dviga cen vrtcev in vzpostavitve sistema brezplačne predšolske vzgoje

Ljubljana, 3. februarja - Poslanci SD so na vlado naslovili pobudo, s katero predlagajo vzpostavitev sistema brezplačnega predšolskega varstva in vzgoje ter prenos financiranja predšolske vzgoje z lokalne na državo raven. Do uveljavitve nove rešitve pa v luči napovedanega dviga cen vrtcev predlagajo vzpostavitev začasnega mehanizma, ki bo to preprečil.