Državni proračun januarja s 149 milijoni evrov presežka

Ljubljana, 3. februarja - Državni proračun je januarja po preliminarnih podatkih ministrstva za finance zabeležil 149 milijonov evrov presežka. To je več kot v prvem lanskem mesecu, ko je presežek dosegel 105,6 milijona evrov. Proračunski prihodki so se tudi zaradi manj pobrane dohodnine znižali, še bolj pa so bili medletno nižji odhodki.