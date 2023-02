Skupina HSE v Ukrajino poslala več kosov elektro opreme

Ljubljana, 3. februarja - Štiri družbe skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so na pobudo premierja Roberta Goloba in dotedanjega ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, naslovljeno na Energetsko zbornico Slovenije, zbrale in v Ukrajino poslale več kosov elektro opreme, potrebne za delovanje od vojne izčrpane države, podjetij in gospodinjstev, je sporočil HSE.