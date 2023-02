Ljubljanska borza: SBI TOP v zelenem

Ljubljana, 3. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se zadnji trgovalni dan večinoma zvišujejo oz. ostajajo pri izhodišču, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,10 odstotka. Najbolj ga potiskajo navzgor delnice Telekoma Slovenije, ki so se doslej podražile za 1,98 odstotka. Vlagateljem so sicer za zdaj najbolj zanimive delnice Krke.