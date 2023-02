30-letnega psa iz Portugalske razglasili za najstarejšega doslej

Lizbona, 3. februarja - Guinnessova knjiga rekordov je 30-letnega psa Bobija iz Portugalske razglasila za najstarejšega na svetu, s čimer je padel rekord, ki je veljal skorajda stoletje. Bobi je čistokrven alentejski planinski pes, ki ima sicer povprečno življenjsko dobo od 12 do 14 let. Skrivnost njegove zavidljive starosti naj bi bili geni in življenje v mirnem okolju.