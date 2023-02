Europa Donna bo med vikendom v Ljubljani ozaveščala o raku materničnega vratu in drugih rakih rodil

Ljubljana, 3. februarja - Združenje Europa Donna Slovenija s kampanjo Pravočasno odkrijmo raka materničnega vratu opozarja na pomen rednih pregledov pri ginekologu in redni udeležbi v presejalnem programu Zora. Ob svetovnem dnevu raka bodo prostovoljke združenja danes in v soboto na stojnicah v Ljubljani ozaveščale o raku materničnega vratu in drugih rakih rodil.