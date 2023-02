New York vrnil ukradene umetnine Italiji

New York, 4. februarja - Newyorške oblasti so sporočile, da so Italiji vrnile 14 zgodovinskih artefaktov, vrednih približno 2,5 milijona dolarjev. Okrožno tožilstvo na Manhattnu je v zadnjih dveh letih izvedlo obsežno kriminalistično preiskavo tihotapljenja ukradenih artefaktov, ki so se znašli v newyorških muzejih in galerijah, tudi Metropolitanskem muzeju umetnosti.