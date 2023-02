Raziskava NIJZ: Duševno blagostanje prebivalstva višje kot pred dvema letoma

Ljubljana, 3. februarja - Na NIJZ so v 23. valu raziskave o vplivu epidemije covida-19 ugotovili, da so težave v duševnem zdravju pogostejše pri tistih, ki so svojo finančno situacijo v zadnjem obdobju ocenili kot slabšo. Sicer pa je v primerjavi s stanjem pred dvema letoma duševno blagostanje naraslo tako na ravni celotnega prebivalstva kot tudi v vseh starostnih skupinah.