Ifo: Nemška avtomobilska industrija leto začela optimistično

München, 3. februarja - Gospodarske razmere za nemške avtomobilske proizvajalce in njihove dobavitelje so se januarja občutno izboljšale, v najnovejši raziskavi ugotavlja münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Kazalnik trenutnih razmer za nemško avtomobilsko industrijo se je z decembrskih 3,4 točke zvišal na 14,1 točke, so danes sporočili z Ifa.