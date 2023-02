Na cesti Mali Slatnik-Petelinjek pri Novem mestu od ponedeljka občasne prometne zapore

Novo mesto, 5. februarja - Na cesti proti Šentjerneju med Malim Slatnikom in Petelinjekom pri Novem mestu bodo zaradi gradnje poti za pešce in kolesarje ob omenjenem cestnem odseku od ponedeljka potrebne premične občasne in krajše delne prometne zapore. Izmenično enosmerni promet bodo ob omenjenih zaporah usmerjali semaforji. Dela bodo predvidoma končali do konca aprila.