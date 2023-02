Članice EU z dogovorom o cenovni kapici za ruske naftne derivate

Bruselj, 3. februarja - Države članice EU so danes dosegle dogovor o višini cenovne kapice za ruske naftne derivate, ki jih Moskva izvaža v tretje države, je na Twitterju sporočilo švedsko predsedstvo Svetu EU. Podrobnosti niso navedli. Kot so za STA potrdili viri pri EU, so zgornjo mejo za dizel določili pri 100 dolarjih za 159-litrski sod.