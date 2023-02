Skupina The Who bo marca izdala album s koncerta na Wembleyju

London, 5. februarja - Skupina The Who bo zbirko albumov nadgradila s posnetkom koncerta z londonskega stadiona Wembley, kjer so leta 2019 nastopili z orkestrom. Na njem so priljubljene skladbe, kot so Pinball wizard, Won't get fooled again in Baba O'Riley, ter nekaj novejših z albuma Who, ki so ga promovirali na turneji Moving on.