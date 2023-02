V nesreči na pomurski avtocesti pri Gančanih trije mrtvi, avtocesta še vedno zaprta proti Mariboru

Murska Sobota, 3. februarja - Okoli 5. ure se je na pomurski avtocesti med Gančani in Mursko Soboto zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus tujih registrskih oznak. Po podatkih policije so umrle tri osebe, več oseb pa je poškodovanih. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta med priključkoma Gančani in Lipovci proti Mariboru.