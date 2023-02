Negovalko starejših ovadili zaradi tatvin in nasilništva

Koper, 3. februarja - Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper 65-letno Izolanko, ki je osumljena velikih tatvin in nasilništva. Kot osebna negovalka več starejših oskrbovancev naj bi zlorabljala njihovo nemoč in jim ukradla nakit ter denar. Najmanj v enem primeru naj bi bila do oskrbovanke nasilna, so sporočili s Policijske uprave Koper.