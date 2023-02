Ljubljana, 3. februarja - Na današnji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku - Prešernovem dnevu v državnem zboru bo nagovor imel podpredsednik DZ Danijel Krivec (IN NE predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, kot so prvotno sporočili) ob 10. uri v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.