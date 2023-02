Na zahodu Dončiću in Jamesu v pomoč tudi Gilgeous-Alexander

New York, 3. februarja - Potem ko je bila pred tednom dni znana prva peterka košarkarske tekme zvezd All-Star; ob kapetanu LeBronu Jamesu bo zaigral tudi Luka Dončić, so danes pri ligi NBA objavili 14 rezerv, ki so jih izbrali trenerji. Med njimi sta na zahodu tudi Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) in Finec Lauri Markkanen (Utah Jazz).