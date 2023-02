Pri Svetem Juriju ob Ščavnici razglasili Grmičevo leto

Sveti Jurij ob Ščavnici, 4. februarja - Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici je na pobudo tamkajšnjega kulturnega društva leto 2023 razglasil za Grmičevo leto. Junija bo namreč minilo 100 let od rojstva intelektualca in teologa Vekoslava Grmiča, ki se je rodil v Dragotincih. Pobudo za razglasitev Grmičevega leta so posredovali tudi Mestni občini Maribor.