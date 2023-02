V Guantanamu še vedno zaprtih 34 terorističnih osumljencev

New York, 3. februarja - Več kot dve desetletji po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001 je v taborišču Guantanamo na Kubi še vedno zaprtih 34 terorističnih osumljencev, je v četrtek sporočil Pentagon. Na isti dan so iz taborišča izpustili Madžida Kana, po rodu iz Savdske Arabije, ki se je preselil v ZDA, ujeli pa so ga v Pakistanu.