Mlajša moška oropala trgovino v Polskavi

Maribor, 2. februarja - Policisti so bili danes okoli 18. ure obveščeni o ropu trgovine v Polskavi, kjer sta dva mlajša moška z nevarnim predmetom grozila prodajalki, odtujila gotovino in zbežala. Osumljenca sta bila suhe postave, visoka približno 180 in 190 cm, nosila sta črni podkapi in temnejša oblačila, so sporočili s policije.