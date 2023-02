Prejemnikov denarne socialne pomoči oktobra skoraj 49.500

Ljubljana, 4. februarja - Denarna socialna pomoč se po navedbi ministra za delo Luke Mesca izplača le eni osebi v družini, ob izpolnjevanju pogojev pa so do nje upravičeni vsi člani. V primeru štiričlanske družine se izplača le enemu članu, ki je prejemnik, upravičenci pa so ob izpolnjevanju pogojev vsi. Prejemnikov je bilo oktobra lani 49.485, upravičencev pa 75.313.