Ferrari lani z rekordnim dobičkom

Milano, 2. februarja - Italijanski proizvajalec luksuznih vozil Ferrari je lani ustvaril 939 milijonov evrov čistega dobička, kar je 12,7 odstotka več kot leto prej in največ doslej. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz družbe, so prodali za 18,5 odstotka več vozil kot predlani, optimistični pa so tudi glede letošnjega poslovanja.