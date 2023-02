Borze v New Yorku ob premlevanju zadnjih Fedovih potez brez enotne smeri

New York, 2. februarja - Newyorške borze so trgovalni dan začele brez enotne smeri. Vlagatelji sicer premlevajo poslovne rezultate velikih borznih družb, pri čemer so nekatere, med njimi tehnološki velikan Meta, pozitivno presenetile, predvsem pa izsledke zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve, ki je v sredo ključno obrestno mero zvišala za 25 bazičnih točk.