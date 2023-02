V Medvodah namestili kolesarsko brv čez Savo

Medvode, 2. februarja - V Medvodah so namestili kolesarsko brv čez reko Savo. Dolga je okoli 83 metrov in tehta 61 ton, zato je bil gradbeni podvig precej zahteven, so zapisali na Občini Medvode, ki z današnjo namestitvijo počasi zaključuje gradnjo kolesarske poti Medvode-Pirniče-Vikrče, katere pogodbena vrednost presega dva milijona evrov.