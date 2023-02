Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil

Ljubljana, 2. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,43 odstotka in trgovanje sklenil pri 1158,02 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,25 milijona evrov prometa. Največ zanimanja je bilo za delnice Zavarovalnice Triglav, ki so k skupnemu prometu prispevale dobrih 460.000 evrov.