V svet Zpiza imenovanih pet novih predstavnikov vlade

Ljubljana, 2. februarja - Vlada je danes iz sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razrešila svoje predstavnike Magdaleno Šverc, Mojco Podergajs, Davida Jančiča, Majo Kocjan in Majo Tominc Žerak, na njihovo mesto pa je za preostanek mandata do 18. februarja 2026 imenovala Anžeta Dolinarja, Saša Furlana, Simono Poljanšek, Vilka Černovška in Francija Klužerja.