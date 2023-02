V Galeriji Murska Sobota razstavi Janeza Bernika in Endreja Gönterja

Murska Sobota, 2. februarja - V Galeriji Murska Sobota bodo drevi v veliki galeriji odprli razstavo Janez Bernik, Slike iz zbirke Galerije Antikvitete Novak in v mali galeriji razstavo Endreja Gönterja. Prva združuje 26 Bernikovih slik, pri čemer so najštevilčneje zastopana dela iz 60. in 70. let minulega stoletja, v jedru Gönterjeve razstave so umetnikova najnovejša dela.