Na področju obravnave in zdravljenja rakavih obolenj je potrebnih več raziskav

Ljubljana, 2. februarja - Obravnava raka, dostopnost do diagnostike in zdravljenja sta v Evropi neenakomerna, so na današnjem pogovoru STAkluba poudarili strokovnjaki. Rak je po njihovih besedah bolezen, ki jo lahko izkoreninimo. Pri tem pa je potrebno večjo pozornost potrebno nameniti raziskavam o raku, ki bodo lahko omogočile sodobnejše oblike zdravljenja.