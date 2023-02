Vlada soglaša z imenovanjem generalnega direktorja UKC Ljubljana Juga

Ljubljana, 2. februarja - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Marka Juga za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana za mandatno dobo štirih let. Prav tako je dala soglasje k imenovanju Romana Ladislava Ratkaija za direktorja Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota za mandatno dobo štirih let, so sporočili z Ukoma.