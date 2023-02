Šušteršič: Z gledalci povezane aktivnosti možnost za dopolnitev proračuna SP v Planici

pogovarjal se je Jože Zidar

Ljubljana, 12. februarja - Prodaja vstopnic in paketov "VIP" za visoke goste ter delno gostinska dejavnost in pravice do trženje uradnih izdelkov prvenstva lahko še napolnita proračun svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič. Celotni proračun SP je skoraj 16 milijonov evrov.