V Celju neznanci močno poškodovali več kot 20 mladih dreves

Celje, 2. februarja - Na več različnih lokacijah v Celju so ponoči neznani storilci močno poškodovali več kot 20 mladih dreves. Nekatera drevesa bo zaradi poškodb treba nadomestiti z novimi. Škodo so predstavniki podjetja Zelenice že popisali in bo precejšnja, o konkretni višini pa še ni mogoče govoriti, so danes sporočili s celjske občine.