Mariborski zavod za turizem del projekta za skupno bazo turističnih znamenitosti

Maribor, 5. februarja - Zavod za turizem Maribor in tamkajšnja srednja šola za gostinstvo in turizem sta skupaj s partnerji iz Hrvaške in Srbije del mednarodnega projekta InnoVET, s katerim nameravajo razviti digitalne podatkovne baze turističnih znamenitosti v sodelovanju z izobraževalnim in lokalnim okoljem ter spodbuditi razvoj turizma oziroma destinacij.