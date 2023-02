Knovs med nadzorom na Sovi spraševal zakaj so informacije o ruskih agentih prišle v javnost

Ljubljana, 2. februarja - Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na Sovi danes opravila nenapovedan nadzor. Člane komisije je zanimalo, zakaj so informacije o razkritih ruskih agentih prišle v javnost, poslovanje skupine Gen-I na Balkanu, seznanili so se tudi s tehniko zbiranja informacij, so sporočili iz DZ.