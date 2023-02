Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 4. februarja - Pri Beletrini so izdali roman Tereze Vuk Zakaj ima moj hudič krila, pri založbi Škuc pa roman francoske pisateljice in filozofinje Monique Wittig z naslovom Gverilke. Mladinska knjiga je izdala delo nemškega biokemika in novinarja Thomasa Trappeja Potovanje naših genov.