Lavrov: Zahod hoče uničiti Rusijo

Moskva, 2. februarja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v današnjem televizijskim intervjuju pred proslavo ob 80. obletnici bitke za Stalingrad dejal, da hoče Zahod uničiti Rusijo. Prav tako je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen obtožil, da si želi propada ruskega gospodarstva in se spraševal, ali to "ne spominja na rasizem in nacizem".