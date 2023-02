Radovljiški policisti iščejo storilca dveh tatvin

Kranj, 2. februarja - Radovljiški policisti iščejo neznanega storilca, ki je v sredo pozno popoldne iz športne trgovine ukradel več smučarskih očal, iz specializirane trgovine pa več parfumov. Policisti, ki o tatvinah še zbirajo obvestila in vodijo predkazenski postopek, pozivajo tiste, ki bi o kaznivih dejanjih, kaj vedeli, naj jim to sporočijo.

Pokličejo lahko na policijsko postajo Radovljica, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so pojasnili, je neznani storilec visok med 180 in 190 centimetrov ter čokate postave. V obe trgovini je vstopil med 17.30 in 18. uro v rdeči bundi, modri kapi in s kirurško masko na obrazu.