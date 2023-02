Voznik začetnik po ljubljanski obvoznici z več kot 200 kilometri na uro

Ljubljana, 2. februarja - Policisti so v minulih dneh obravnavali voznika začetnika, ki je na odseku ljubljanske obvoznice vozil s povprečno hitrostjo 201 kilometer na uro. Zaradi več drugih prekrškov, kot je vožnja na prekratki varnostni razdalji, so mu izrekli globo v višini 590 evrov. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče podali obdolžilni predlog.