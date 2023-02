Na javni natečaj za direktorja Ukoma prispele štiri prijave

Ljubljana, 2. februarja - Na javni natečaj za direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) so prispele štiri prijave, so za STA navedli na ministrstvu za javno upravo. Med kandidati je tudi dosedanja vršilka dolžnosti direktorice Petra Bezjak Cirman, ki je bila imenovana avgusta in je prijavo na natečaj napovedala že ob njegovi objavi.