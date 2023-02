ZPS in Fokus opozarjata na posledice zelenega zavajanja v svetu mode

Ljubljana, 2. februarja - Proizvodnja oblačil se je v zadnjih 15 letih skoraj podvojila, tekstilna industrija pa velja za drugo največjo onesnaževalko okolja, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) in nevladni okoljski organizaciji Fokus. Kot so poudarili, je prišel čas, da se potrošniki odpovemo hitri modi in postanemo bolj pozorni na zeleno zavajanje.