Na simpoziju ob 100. obletnici Bučarjevega rojstva izpostavili njegovo pokončno držo in prizadevanja za slovensko državo

Ljubljana, 2. februarja - Na simpoziju Slovenske matice ob 100. obletnici rojstva Franceta Bučarja so spregovorili o njegovem življenju in delovanju. Izpostavili so predvsem njegovo pokončno držo in prizadevanja za slovensko državo. Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič velja za enega najvplivnejših za razvoj parlamentarizma in ustavne demokracije pri nas.