Na evropskih borzah pred zasedanjem ECB optimistično vzdušje

Frankfurt, 2. februarja - Evropske borze so današnji trgovalni dan začele z rastjo indeksov. Vlagatelji so sicer predvsem v pričakovanju izsledkov današnjega zasedanja Evropske centralne banke (ECB) in britanske Bank of England o prihodnji denarni politiki območja evra in Velike Britanije. Od obeh se pričakuje napoved novega zvišanja obrestnih mer.