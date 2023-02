Mlada reprezentanca v skupini s Francijo, Avstrijo, BiH in Ciprom

Nyon, 2. februarja - Na sedežu Evropske nogometne zveze v švicarskem Nyonu je bil opravljen žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo v starosti do 21 let, ki bo leta 2025. Nastop na turnirju, ki ga bo gostila Slovaška, bo lovila tudi mlada reprezentanca Slovenije v skupini s Francijo, Avstrijo, BiH in Ciprom, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.