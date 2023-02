Avstrija izgnala štiri ruske diplomate

Dunaj, 2. februarja - Avstrija je izgnala štiri ruske diplomate, ki delajo na Dunaju, ker so izvajali aktivnosti, ki niso združljive z njihovim diplomatskim statusom, je danes sporočilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Razglasili so jih za nezaželene osebe, državo pa morajo zapustiti do 8. februarja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.