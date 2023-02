Revozova letošnja proizvodnja bo predvidoma na ravni lanske

Novo mesto, 2. februarja - V Renaultovi avtomobilski tovarni Revoz so se lani soočali s težavami, ki jih je povzročala neredna oskrba z elektronskimi deli in z vsesplošno krizo, povezano s preobrazbo avtomobilske industrije. Vse navedeno je vodilo do zmanjšanja obsega proizvodnje. Izdelali so manj vozil kot predlani, podoben obseg proizvodnje pa pričakujejo tudi letos.