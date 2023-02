V Avstriji dvojici dosmrtni zapor zaradi pomoči pri terorističnem napadu

Dunaj, 2. februarja - Sodišče na Dunaju je po več mesecih sojenja ponoči štiri moške spoznalo za krive, da so Kujtimu Fejzulaiju novembra 2020 pomagali pri izvedbi terorističnega napada na Dunaju, v katerem so umrli štirje ljudje. Dva izmed njih sta prejela dosmrtno kazen, še dva pa po 19 in 20 let zapora. Dva obtoženca je sodišče oprostilo obtožb pomoči pri umorih.