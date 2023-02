Mariborčani za konec rednega dela izgubili z Zagrebčani

Bratislava, 1. februarja - Odbojkarji Merkur Maribora so na svoji zadnji tekmi rednega dela srednjeevropske lige v Myjavi na Slovaškem po preobratu in hudem boju izgubili z zagrebško Mladostjo z 2:3 (19, 15, -20, -21, -17). Mariborčani bodo tako po rednem delu zasedli četrto mesto in se bodo v polfinalu na dveh tekmah merili z ACH Volleyjem.